Best Lawyers & Handelsblatt empfehlen 10 Partner von DLA Piper Wien

Erfreuliches Abschneiden des Wiener DLA Piper Büros beim vom US-Verlag Best Lawyers für das deutsche „Handelsblatt“ erstellten Ranking: Insgesamt zehn Anwältinnen und Anwälte wurden 2022 empfohlen.

Die Zahl der im Ranking gelisteten Anwälte ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Nachdem im Vorjahr die Partner Maria Doralt, Georg Krakow, Christoph Mager und Stephan Nitzl erstmals dazustießen, wurde in diesem Jahr auch Elisabeth Stichmann erstmals gelistet.

Mag. Elisabeth Stichmann berät nationale und internationale Mandanten in der gesamten Bandbreite des Gesellschafts- und Unternehmensrechts, einschließlich regulatorischer Belange im Rahmen eines Markteintritts nach Österreich. Dabei setzt sie in ihrer Arbeit auch einen starken US-Fokus und ist in den Bereichen M&A, strategische Beratung von Gesellschaftern in börsennotierten und privaten Gesellschaften, internationale Konzernstrukturierung einschließlich post-M&A Integrationen und Akquisitionsstrukturierung sowie im Stiftungsrecht spezialisiert.

Das exklusiv für das Handelsblatt erstellte Ranking basiert auf einer umfangreichen Peer-to-Peer-Umfrage. In dieser werden ausschließlich Anwältinnen und Anwälte nach der Reputation ihrer Mitbewerber befragt. Der US-amerikanische Verlag Best Lawyers gilt in den USA als Marktführer bei der Bewertung von Anwältinnen und Anwälten und die Rankings haben dort eine lange Tradition. Seit über 25 Jahren erscheinen die Empfehlungslisten bereits in den USA. Zum nunmehr dreizehnten Mal erstellte Best Lawyers exklusiv für das Handelsblatt das Ranking der besten österreichischen Anwältinnen und Anwälte in den verschiedenen Rechtsgebieten.

Folgende Wiener DLA Piper Partner wurden ausgezeichnet:

Maria Doralt; Gesellschaftsrecht

Sabine Fehringer; Telekommunikationsrecht

Georg Krakow; Strafrecht

Christoph Mager; M&A-Recht

Stephan Nitzl; Arbeitsrecht

Elisabeth Stichmann; Gesellschaftsrecht

Christian Temmel; Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, M&A-Recht

Claudine Vartian; Wettbewerbsrecht/Kartellrecht, Regulierungsrecht, Telekommunikationsrecht

Oskar Winkler; Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht

Jasna Zwitter-Tehovnik; Bank- und Finanzrecht

