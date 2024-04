DORDA begleitet IXOPAY bei strategischem Merger mit TokenEx, USA

DORDA hat IXOPAY, einen Vorreiter in der FinTech Industrie, und seine Gesellschafter, das Geschwister- und Pionierduo Rene und Nathalie Siegl, erfolgreich beim strategischen Merger mit TokenEx, einem Cloud Tokenization Provider aus den USA, unterstützt.

Das DORDA Team unter Leitung von Jürgen Kittel (Partner, M&A) bestand M&A-seitig aus Lukas Herrmann (Partner, M&A) und Bianca Schamberger (Associate, M&A). Weiters haben Axel Anderl (Managing Partner, IP/IT), Heinrich Kühnert (Partner, Kartellrecht), Bernhard Rieder (Partner, Corporate), Lisa Kulmer (Counsel, Arbeitsrecht) und Ida Woltran (Associate, IT/IP) beraten. Die Erfahrung der DORDA Digital Industries Group spielten eine maßgebliche Rolle bei der Begleitung der Transaktion. Jürgen Kittel hat nicht nur bei rechtlichen Aspekten beraten, sondern auch bei der Strukturierung und Verhandlung der kommerziellen Eckpunkte des Deals unterstützt.

Jürgen Kittel’s Expertise und sein Engagement machen ihn zum idealen Begleiter für komplexe internationale Transaktionsstrukturen wie den gegenständlichen grenzüberschreitenden Reverse Triangular Merger mit der US Gesellschaft.

Nathalie Siegl äußerte sich enthusiastisch über die Zusammenarbeit mit Jürgen Kittel und dem DORDA-Team: „Wir hätten uns keinen besseren rechtlichen Partner bei diesem Deal wünschen können als DORDA. Jürgen, Lukas und Bianca haben uns während des gesamten Prozesses mit vollem Engagement unterstützt und wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die hervorragende Beratung, aber vor allem für die emotionale Unterstützung bedanken!“

Axel Anderl, Managing Partner, Leiter der DORDA Digital Industries Group und langjähriger Berater von IXOPAY, freut sich Innovationspartner digitaler Champions wie IXOPAY in allen Phasen von Unternehmenszyklen zu sein. Axel Anderl hebt die Innovationskraft von IXOPAY hervor und unterstrich damit die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft: „Wir haben IXOPAY von seinen Anfängen im FinTech Bereich bei seiner Entwicklung zu einem wichtigen Anbieter in der Zahlungsindustrie, den damit einhergehenden Major Deals bis nun beim Merger mit TokenEx beraten und damit ein Unternehmensleben lang begleitet. Es macht Freude, die Entwicklung von Unternehmen von Anfang an zu unterstützen und mit zu ermöglichen. Der Merger ist nun die Krönung dieser jahrelangen, engen Zusammenarbeit.“

Neben DORDA wurde IXOPAY von Wilson Sonsini (Michael C. Labriola and Bradley H. Doline) zu den US Aspekten der Transaktion beraten. M&A Advisor war i5invest (Henry J, Morley).

Foto: beigestellt, Studio Koekart