Mag. Sheila Milani ist neue Rechtsanwältin bei SAXINGER

Seit März 2024 verstärkt Mag. Sheila Milani, LL.M. (UCLA) das Team von SAXINGER als Rechtsanwältin am Standort Wien.

Sheila Milani ist seit 2018 Teil des Dispute Resolution Teams von SAXINGER. Ihr Schwerpunkt liegt in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und Prozessführung mit besonderem Fokus auf Streitigkeiten aus Bau- und Immobilienprojekten sowie

grenzüberschreitenden Unternehmensakquisitionen.

Sheila Milani absolviert derzeit einen M.Sc. in Construction Law und Dispute Resolution am King’s College, London. Davor studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur. 2017) und erlangte 2022 einen postgradualen Abschluss (LL.M.) an der University of California (UCLA), Los Angeles.

Foto: beigestellt