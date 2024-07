Cornelia Lanser steigt zur Rechtsanwältin bei Haslinger / Nagele auf

Dr. Cornelia Lanser, LL.M. (Leiden) (31) steigt mit Juli 2024 zur Rechtsanwältin bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte auf. Nach knapp dreijähriger Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärterin verstärkt die gebürtige Osttirolerin nun das Team Öffentliches Wirtschaftsrecht am Wiener Standort der Kanzlei.

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Dr. Cornelia Lanser liegen in verschiedenen Bereichen des europäischen und österreichischen öffentlichen Rechts, mit besonderem Fokus auf Umweltrecht, insbesondere Anlagenrecht, Produktrecht und Abfallrecht. Ein Hauptaugenmerk ihrer Arbeit gilt der Kreislaufwirtschaft.

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Bergthaler, renommierter Partner im Team Öffentliches Wirtschaftsrecht, begrüßt den Aufstieg: „Cornelia Lanser hat sich in den vergangenen Jahren als herausragende Juristin und Kollegin mit echtem Teamgeist bewährt. Ihre besonderen Stärken liegen darin, dass sie das Umweltrecht in seiner europarechtlichen Dimension beherrscht, ein tiefes Verständnis für Grenzfragen zwischen Recht und Technik mitbringt und über Verhandlungsgeschick und Durchsetzungskraft verfügt. Wir sind stolz darauf, sie nun als Rechtsanwältin in unseren Reihen zu haben.“

Dr. Cornelia Lanser zu ihrem Aufstieg: „Ich freue mich sehr, meine Karriere bei Haslinger / Nagele als Rechtsanwältin fortsetzen zu können. Die Kanzlei bietet mir die ideale Plattform, um meine Expertise im öffentlichen Wirtschaftsrecht, insbesondere im Umweltrecht und in der Kreislaufwirtschaft, weiter auszubauen und in die Praxis umzusetzen. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeiten, die mir hier geboten werden, und freue mich darauf, unsere Mandant:innen auch künftig in diesen wichtigen Rechtsgebieten zu beraten und zu unterstützen.“

Foto: beigestellt