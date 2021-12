Yvonne Gutsohn verstärkt Corporate/M&A Team bei Deloitte Legal

Jank Weiler Operenyi, die österreichische Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, baut das Team junger Rechtsanwälte weiter aus: Ab sofort verstärkt Yvonne Gutsohn den Bereich Corporate/M&A.

Yvonne Gutsohn (32) verstärkt als eingetragene Rechtsanwältin den Bereich Corporate/M&A von Jank Weiler Operenyi/Deloitte Legal. Sie ist seit Oktober 2021 Teil des Teams und war zuvor in einer renommierten Wirtschaftskanzlei als Rechtsanwaltsanwärterin tätig. Sie absolvierte nach ihrem Jus-Studium in Wien ein weiterführendes internationales Masterstudium (International Commercial Law with Professional Skills) in Aberdeen, Schottland. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht sowie Mergers & Acquisitions.

„Wir gratulieren Yvonne Gutsohn zur Eintragung als Rechtsanwältin und freuen uns sehr, dass sie uns als ausgewiesene Expertin für Gesellschaftsrecht und M&A in Zukunft unterstützt. Damit bieten wir bereits zum fünften Mal in diesem Jahr einem jungen Talent die Möglichkeit, unser Wachstum als Rechtsanwaltskanzlei weiter voranzutreiben“, betont Alexander Operenyi, Equitypartner bei Jank Weiler Operenyi/Deloitte Legal.

