DLA Piper berät UBM bei Platzierung ihres zweiten Green Bonds

Die UBM Development AG hat eine neue grüne Anleihe im Nominale von EUR 93.000.000 in Form eines Green Bonds erfolgreich emittiert. Im Juli 2023 platzierte UBM mit Unterstützung des Kapitalmarktrechtsteams von DLA Piper Österreich den ersten auf Retail-Kunden ausgerichteten Green Bond.

Nun wurde auch der zweite UBM Green Bond erfolgreich begeben und DLA Piper Österreich durfte die Transaktion neuerlich als Issuer’s Counsel rechtlich begleiten. Das Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe ist fast doppelt so hoch.

„Wir freuen uns, die UBM Development erneut bei einer grünen Anleiheemission erfolgreich rechtlich begleitet und beraten zu haben. Als Green Bond fördert die Anleihe verantwortungsbewusste und nachhaltige Investments und leistet so ihren Beitrag zum Klimaschutz“, so Dr. Christian Temmel, MBA, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Den Rahmen für Emissionen nachhaltiger Finanzierungsinstrumente gibt dabei das Green Finance Framework der UBM samt den darin festgelegten Kriterien der Mittelverwendung vor. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an.

Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Global Coordinator und Paying Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom erfahrenen Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper Österreich rund um Partner Dr. Christian Temmel, MBA, und Rechtsanwalt und Counsel Dr. Christian Knauder-Sima rechtlich begleitet und umgesetzt.

Die Bankenseite wurde von Wolf Theiss (Dr. Claus Schneider, LL.M., Nikolaus Dinhof-Renezeder, LL.M., BSc. und Mag. Sebastian Prakljacic) betreut.

Foto: beigestellt