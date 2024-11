Binder Grösswang berät Steyr Motors AG beim Börsengang an der Frankfurter Börse

Binder Grösswang berät zusammen mit Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB als Lead Counsel den Münchner Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA und die Steyr Motors AG beim Börsengang der Steyr Motors AG an der Frankfurter Börse.

Die Aktien der Steyr Motors AG werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs (Regulated Unofficial Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Steyr Motors AG mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl im Defense-Bereich als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate für Panzer und Lokomotiven eingesetzt.

Dazu wurde in einem ersten Schritt die Steyr Motors Betriebs GmbH auf ihre Muttergesellschaft in ihrer vorherigen Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma „Mutares Austria Holding-01 GmbH“, verschmolzen. Die Steyr Motors Betriebs GmbH ist ein auf die Produktion von Dieselmotoren spezialisiertes österreichisches Unternehmen (u.a. für Defense-Fahrzeuge und Loks) mit Sitz in Steyr.

Die Steyr Motors Betriebs GmbH übertrug im Wege der Verschmelzung ihr gesamtes Vermögen, und somit den operativen Betrieb, auf die Muttergesellschaft. Diese wurde in weiterer Folge in eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in Steyr unter der Firma „Steyr Motors AG“ umgewandelt. Die Verschmelzung wurde am 15. Oktober 2024 und die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft am 19. Oktober 2024 im Firmenbuch eingetragen und somit wirksam.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 1.110.000 neue und bestehende Stückaktien der Steyr Motors AG zu einem Preis von EUR 14,00 je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Die Platzierung umfasste 200.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 910.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares. Die Steyr Motors AG plant, den ihr aus der Privatplatzierung zufließenden Nettoemissionserlös für das weitere Wachstum der Gesellschaft und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in Frankfurt am Main agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.

Das Deal Team bei Binder Grösswang bestand aus:

Corporate: Christian Zwick (Partner), Johanna Müller (Associate), Alexandra Praska (Associate)

Kapitalmarktrecht: Florian Khol (Partner), Philipp Tagwerker (Counsel)

Steuern: Clemens Willvonseder (Partner)

Arbeitsrecht: Angelika Pallwein-Prettner (Partnerin)

Regulatory: Johannes Barbist (Partner), Regina Kröll (Partnerin), Anna Krottendorfer (Associate)

Das Deal Team von Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB stand unter der Leitung von Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Partner, Corporate, München)