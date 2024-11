Schramm Öhler: Petra Haigner, LL.M. (WU) als Rechtsanwältin angelobt

Die auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Schramm Öhler vergrößert ihr Team aus den eigenen Reihen: Petra Haigner, LL.M. (WU) verstärkt nach ihrer Angelobung als Rechtsanwältin das Team um Mag. Gregor Stickler.

SÖR-Partner Mag. Gregor Stickler: „Wir freuen uns sehr, dass Petra Haigner ihren Karriereweg als Rechtsanwältin bei Schramm Öhler fortsetzt. Neben der fachlichen Expertise im Vergaberecht sind ihr Themen wie Gleichberechtigung und Chancengleichheit besonders wichtig. Als Impulsgeberin sorgt Petra Haigner dafür, dass diese Themen in unserer Kanzlei einen großen Stellenwert genießen.“

Petra Haigner, LL.M. (WU) (30) wurde am 14.10.2024 als Rechtsanwältin angelobt.

Sie betreut öffentliche Auftraggeber:innen in allen Aspekten von Vergabeverfahren und Vergabekontrollverfahren. Petra Haigner hat sich auf komplexe Vergabeverfahren spezialisiert und begleitet ihre Mandant:innen insb. auch bei Beschaffungen in den Bereichen Bildung und Forschung. Sie studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und war seit 2020 als Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm Öhler beschäftigt.

Foto: beigestellt