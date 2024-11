Maria Troger ist neue Partnerin bei Schiefer Rechtsanwälte

Maria Troger, seit April 2021 eine treibende Kraft in der Vergaberechtskanzlei Schiefer Rechtsanwälte, stieg mit 1. Oktober in die Partnerschaft auf.

Die Juristin hat sich in den vergangenen Jahren durch einen zielgerichteten Karriereweg und Top-Kompetenz einen Namen in der Branche gemacht: von ihrer ersten Station als studentische Mitarbeiterin bei AWZ Rechtsanwälte in Innsbruck über die Gerichtspraxis in Wien bis hin zu Positionen bei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte und EY Law Pelzmann Gall Rechtsanwälte. Bei Schiefer war sie zuletzt eine unverzichtbare Instanz, wenn es um Ausschreibungen rund um kritische Projekte aus dem Digitalisierungs- und Gesundheitsbereich ging.

„Als Partnerin in Österreichs führender Vergaberechtskanzlei kann ich meine Vision von exzellenter Rechtsberatung optimal umsetzen„, betont Troger. „Gemeinsam mit Martin Schiefer, und nicht zuletzt unserem großartigen Team, setze ich tagtäglich meine ganze Expertise ein, um für unsere Mandanten das Beste herauszuholen – lösungsorientiert, effizient und mit Begeisterung.“ Die neue Partnerin hat klare Vorstellungen von ihrer Führungsrolle: „Ich sehe mich als Impulsgeberin und will besonders den juristischen Nachwuchs motivieren. Mein Weg zeigt: Wer mit Leidenschaft und Engagement an die Sache herangeht, kann in unserer Kanzlei Großes erreichen.“ Dabei setzt sie auf einen modernen Führungsstil, der von Teamgeist, gegenseitiger Wertschätzung und authentischer Kommunikation geprägt ist.

„Maria Troger verkörpert genau den Spirit, den wir bei Schiefer Rechtsanwälte leben„, unterstreicht Kanzleigründer und Partner Martin Schiefer. „Sie verbindet fachliche Brillanz mit unternehmerischem Denken und schafft durch ihre Zuverlässigkeit und ihr positives Mindset einen echten Mehrwert für unsere Mandanten und unser Team. All das braucht es, um unsere Vision von einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Vergabe in die Tat umzusetzen.“

Foto: beigestellt