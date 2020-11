DLA Piper ist „Law Firm of the Year“

Die globale Anwaltskanzlei DLA Piper wurde kürzlich in London von Law.com International als „Law Firm of the Year“ ausgezeichnet.

Dieser von Legal Week in Zusammenarbeit mit der City of London Law Society verliehene Award würdigt herausragende Leistungen von Anwaltskanzleien, Anwaltsteams und Einzelpersonen.

Bewertet wurde ein breites Spektrum an Faktoren, darunter wirtschaftlicher Erfolg, Wachstum, Mandate, Innovation und Fortschritt in den Bereichen Diversity, Transparenz und Pro Bono-Arbeit. Laut Law.com stach DLA Piper deutlich heraus, wobei insbesondere die Bereiche Innovation, Pro-Bono, Diversity sowie Top-Level Partner Hires hervorgehoben wurden.

DLA Pipers Global Co-CEO Simon Levine kommentiert: „Das ist eine wundervolle Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiter, die in einem zweifellos herausfordernden Jahr wirklich außergewöhnlich waren. In den letzten zwei Jahren haben wir sehr konzentriert daran gearbeitet, ein vielfältigeres und nachhaltigeres Unternehmen zu werden. Während die Rechtsberatung weiterhin im Zentrum all unserer Aktivitäten steht, blicken wir aber auch über den Tellerrand hinaus und expandieren unter anderem mit unserem Law& Angebot nun auch in andere Bereiche. Unsere Mandanten sehen sich in den kommenden Monaten und Jahren mit zahlreichen Herausforderungen, aber auch Chancen konfrontiert. Als Wirtschaftsanwälte ihres Vertrauens möchten wir unseren Klienten umfassend zur Seite stehen und gemeinsam dazu beitragen, die Wirtschaftswelt immer weiter zu verbessern.“

Neben der Auszeichnung als Law Firm oft the Year wurde DLA Piper auch in der Kategorie Krisenmanagement für die Beratung von globalen Infrastrukturfonds und die Entwicklung der DLA Piper Project Simulator Software hoch gelobt, einem interaktiven Trainingstool, das reale Risiko- und Projektnotsituationen mit Hilfe eines ausgeklügelten Algorithmus aus der Spieletechnologie nachbildet.

Foto: beigestellt