Dominik Stella ist neuer Rechtsanwalt bei CMS Wien für Arbeitsrecht und Arbeitnehmerdatenschutz

Mit Dominik Stella baut CMS Wien seine Kernkompetenzen im Arbeitsrecht weiter aus.

Er vereint juristische Expertise mit fundiertem technischem Wissen, um Mandantinnen und Mandanten maßgeschneiderte Unterstützung und Beratung bieten zu können.

Vor seinem Eintritt bei CMS Wien im Jahr 2016 war Dominik Stella als Studien- und Universitätsassistent am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien sowie für zwei renommierte Rechtsanwaltskanzleien tätig. Dominik Stella hat sich erfolgreich auf die Querschnittsmaterie Arbeits- und Datenschutzrecht spezialisiert und berät Unternehmen in allen Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes. Er ist Mitglied der CMS Schwerpunktgruppe Insolvency & Restructuring, unterstützt Mandantinnen und Mandanten bei allen arbeitsrechtlichen Aspekten von Restrukturierungen sowie bei der Umsetzung internationaler Bonussysteme in Österreich.

Dominik Stella hat in Wien und Oslo Rechtswissenschaften studiert. 2019 legte er seine Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung ab. Dominik Stella ist Vortragender bei diversen Tagungen und Konferenzen und publiziert regelmäßig in Fachmedien zu den Themen Arbeitsrecht und Arbeitnehmerdatenschutz. Jüngst erschienen unter seiner Mitwirkung das Corona-Handbuch und ein ausführlicher Beitrag zum Arbeitnehmerdatenschutz in der Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht bei Manz.

Foto: beigestellt