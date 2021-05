DLA Piper mit zwei Counsel-Ernennungen

DLA Piper hat die bisherigen Senior Associates Dr. Nicole Daniel, LL.M. und Mag. Ivan S. Maleš zu Counsels ernannt.

Nicole Daniel (34) ist seit über zehn Jahren für DLA Piper tätig. Als Mitglied der Litigation & Regulatory Gruppe berät sie Mandanten in allen streitrechtlichen, regulatorischen und wettbewerbsrechtlichen Belangen und ist dabei u.a. auf komplexe Massenverfahren spezialisiert. Sie ist als Solicitor in England und Wales sowie als Attorney-at-Law in New York zugelassen.

Ivan S. Maleš (34) ist Experte für Bankrecht, Finanzierungen und Restrukturierungen, einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden Akquisitionen und Infrastrukturprojekte in Südosteuropa. Er ist Europäischer Rechtsanwalt, eingetragen bei der Rechtsanwaltskammer Wien, und zudem in Kroatien als Rechtsanwalt zugelassen.

„Wir freuen uns über die Counsel-Ernennung zweier ausgezeichneter Juristen, die Ihre Kompetenz in unserem Haus bereits vielfach unter Beweis gestellt haben. Der nun erfolgte Karriereschritt ist eine Anerkennung ihres Commitments und Beitrags zum Erfolg der Kanzlei. Nicole Daniel und Ivan S. Maleš verkörpern beide das Profil von DLA Piper als Kanzlei mit internationalem Hintergrund und länderübergreifender Beratung“, unterstreicht Dr. Claudine Vartian, Country Managing Partner bei DLA Piper.

