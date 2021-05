DLA Piper und Partner Datamaran integrieren ESG in die Due Diligence

DLA Piper ist eine Partnerschaft mit der ESG-Risikomanagement- und Datenplattform Datamaran eingegangen, um auch die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in die juristische Due-Diligence-Prüfung zu integrieren.

Datamaran ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform mit patentierter Technologie, die einen datengesteuerten Prozess zur Identifizierung und Überwachung externer ESG-Risiken und -Chancen bietet. Datamaran ermöglicht evidenzbasierte Erkenntnisse und eine zeitnahe Bewertung wesentlicher ESG-Risiken.

Kombiniert mit der umfangreichen internationalen Erfahrung von DLA Piper bietet diese Lösung Mandanten die einzigartige Möglichkeit, ESG-Due-Diligence und Risikomanagement in Unternehmens-, Finanzierungs- und Transaktionsaktivitäten einzubinden. Die wichtigsten Benefits sind:

Vollständig integrierte rechtliche und ESG-Due-Diligence: Nutzung rechtlicher Due-Diligence-Prozesse, um ESG-Überlegungen zu integrieren und eine ganzheitliche Sicht auf Wert, Risiko und Chancen zu bieten.

Datengestützter und kundenindividueller Service: Evidenzbasierte und zeitnahe Identifizierung wesentlicher ESG-Themen, zugeschnitten auf Sektor, Zielregionen oder den Stakeholder-Kontext eines Kunden.

• Verbesserte ESG-Bewertung und -Risikozuordnung: Gesteigerte Fähigkeit, auf ESG-Risiken zu reagieren, indem die Deal-Parameter in Bezug auf die Bewertung, die vertragliche Zuordnung, die Gegenmaßnahmen und die Nachverfolgung nach Deal-Abschluss angepasst werden. Kosteneffiziente und gestraffte Deal-Prozesse: Minimierung von Doppelarbeit und Integration von ESG in den Deal vom ersten Tag an, wodurch Informationsanfragen, Überschneidungen und die erforderlichen Zeitressourcen reduziert werden.

„Die Integration von ESG-Due-Diligence in Unternehmens-, Finanzierungs- und Transaktionsaktivitäten ermöglicht ein umfassenderes Verständnis von Wert, Risiko und Chancen. Da die Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Investoren weiter steigen, wird die Einbeziehung einer zusätzlichen Perspektive samt Berücksichtigung von ESG-Überlegungen in die rechtliche Due Diligence entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben„, erklärt Dr. Christoph Mager, Partner und Leiter der Praxis für Gesellschaftsrecht und M&A bei DLA Piper in Österreich.

„Die Fokussierung auf ESG nimmt weiter zu, und wir sehen eine wachsende Besorgnis darüber, wie ESG geregelt und reguliert wird. Angesichts dessen ist es entscheidend, dass Unternehmen in allen Sektoren jene Technologie einsetzen, die notwendig ist, um vollständig zu verstehen, wie sich diese Trends auf ihre Kunden und ihren Gewinn auswirken„, sagt Marjella Lecourt-Alma, CEO von Datamaran. „Unsere Technologie versetzt Kunden in die Lage, Risiken in Chancen zu verwandeln, und DLA Piper ist bestens geeignet, das Potenzial dieser neuen Lösung für ihre Kunden voll auszuschöpfen. Wir sind stolz darauf, bei diesem Vorhaben mit DLA Piper zusammenzuarbeiten.“

Foto: beigestellt, Walter J. Sieberer