DORDA begleitet Heinekingmedia beim Markteintritt in Österreich

Die deutsche Heinekingmedia GmbH übernahm per 8. April 2022 das österreichische Unternehmen für Medientechnik, AV-Distribution und Systemintegration J. Klausner Professional Multimedia GmbH.

Beim damit verbundenen Markteintritt in Österreich begleitete das M&A-Team von DORDA, unter der Leitung von Martin Brodey, Managing Partner, federführend diese Akquisition.

Das Team von DORDA setzte sich weiters aus Clemens Semelmayer (Rechtsanwaltsanwärter, M&A) und Patricia Backhausen (Rechtsanwältin, M&A) zusammen.

Martin Brodey zum erfolgreichen Abschluss: „Wir freuen uns sehr, unsere Mandantin, heinekingmedia, beim Markteintritt in Österreich erfolgreich beraten zu haben. Durch den Erwerb der J. Klausner Professional Multimedia GmbH ist ein strategisch wichtiger Grundstein dafür gelegt worden.“

Heinekingmedia ist in Deutschland ein Pionier und Marktführer in den Bereichen Digital Education und Communication and Collaboration. Die in Hannover ansässige Firma entwickelt und vertreibt Lösungen für Bildschirmkommunikation, Professional Secure Messaging und weitere IT-Services. Im Fokus für den Vertrieb stehen die Märkte Bildung, Unternehmen (B2B), Einzelhandel sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen. Zum Produktportfolio gehören beispielsweise Hard- und Software-Lösungen aus dem Bereich Unified Communications and Collaboration (UCC) sowie Content-Lösungen. Heinekingmedia hat in Deutschland allein im Bildungssektor rund 10.500 Schulen als Kunden und mehr als 1.5 Millionen Messaging-Nutzer auf eigenen Plattformen.

J. Klausner Professional Multimedia bleibt eine eigene Marke, das Management und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren aktuellen Funktionen und Rollen übernommen. Das gilt auch entsprechend für Verträge mit Partnern und Kunden. Heinekingmedia übernahm 100 Prozent der Anteile bei J. Klausner Professional Multimedia.

Die Berater von J. Klausner Professional Multimedia waren macx. Walther Transaction (München, M&A), Baker McKenzie (München/Wien, Recht) und Marsoner und Partner GmbH (Innsbruck, Finanzen/Steuern).

Foto: beigestellt (© Natascha Unkart & Isabelle Köhler)