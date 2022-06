Müller Partner berät die oekostrom AG bei Rekord-Kapitalerhöhung

Müller Partner Rechtsanwälte berät die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel als Emittentin bei der bislang größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte.

Angeboten werden 412.338 Stück neue Aktien, das voraussichtliche Gesamtvolumen liegt bei rund EUR 12,5 Millionen. Von 10. Mai 2022 bis 03. Juni 2022 konnten zunächst die bestehenden Aktionäre der Emittentin ihr Bezugsrecht ausüben. Seit 07. Juni 2022 werden die verbleibenden Aktien allen Interessenten in einem öffentlichen Angebot in Österreich und Deutschland angeboten.

Aufgrund des hohen Angebotsvolumens erfolgt die gegenständliche Emission anders als bisherige Kapitalerhöhungen der Emittentin erstmals nach den Vorgaben der neuen EU-Prospektverordnung. Die Emittentin konnte sich dabei des erst seit Mitte 2019 bestehenden, in Österreich bislang nur vereinzelt gesehenen Formats des EU-Wachstumsprospekts bedienen. Die Erstellung des von der FMA am 05.05.2022 gebilligten und am selben Tag veröffentlichten Prospekts, auf dessen Basis das Angebot an jungen Aktien erfolgt und welcher auf der Website der Emittentin (https://aktie.oekostrom.at/kapitalerhoehung) veröffentlicht sowie an deren Geschäftssitz kostenlos einzusehen ist, war eine der zentralen Aufgaben von Müller Partner Rechtsanwälte. Wesentlicher Vorteil eines EU-Wachstumsprospekts sind die im Vergleich zu gewöhnlichen Kapitalmarktprospekten nach Prospektverordnung deutlich reduzierten inhaltlichen Anforderungen.

Über die Prospekterstellung und die Begleitung im Billigungsverfahren hinaus hat Müller Partner die Emittentin durch den gesamten bisherigen Prozess begleitet, wobei zu den Aufgaben unter anderem auch Input zum Zeitplan und zur Struktur, die Erstellung der gesellschaftsrechtlichen Dokumente für die Durchführung der Kapitalerhöhung und die Prüfung von Werbemitteln gehörten.

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung bei Wärme und Mobilität ein. 1999 aus der Anti-Atombewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich. Der Zweck der Kapitalerhöhung ist die zusätzliche Ausstattung der Emittentin mit Eigenkapital zur Stärkung der Kapitalbasis und für die Fortsetzung des Unternehmenswachstums.

Neben Partner RA Mag. Gernot Wilfling bestand das Müller Partner Team aus Mag. Valentina Pröll (Rechtsanwaltsanwärterin). Als Finanzierungsberater und Projektkoordinator zog die Emittentin zudem FinGreen (Mag. Lukas Stühlinger) bei.

www.mplaw.at

Fotos: beigestellt