DORDA ernennt drei neue Partner für Wachstumsfelder

DORDA erweitert seine Partnerschaft aus den eigenen Reihen mit der Ernennung von Magdalena Brandstetter, Stephan Steinhofer sowie Nino Tlapak.

Mit der Verstärkung der Partnerschaft in den Praxisgruppen Real Estate, Prozessführung sowie IT und Datenschutz setzt die führende Wirtschaftskanzlei DORDA ein starkes Zeichen in der noch andauernden Pandemie. Mit der Ernennung von Magdalena Brandstetter, Stephan Steinhofer und Nino Tlapak steigen drei Anwälte zu Partnern auf, die sich seit vielen Jahren in wichtigen Wachstumsbereichen der Kanzlei verdient gemacht haben. Diese Entwicklung ist auch das Ergebnis des Mentoring-Programms von DORDA, mit dem frühzeitig und gezielt außerordentliche Talente erkannt und gefördert werden. Es zeigt auch eindrucksvoll, dass eine nachhaltige Entwicklung bewährter Spezialistinnen und Spezialisten aus den eigenen Reihen möglich ist, wie Axel Anderl, Managing Partner bei DORDA und Leiter des IT, IP und Datenschutzteams, betont: „Die drei Partnerernennungen sind ein sehr deutliches Zeichen unseres qualitativen Wachstums. Sie ermöglichen uns, der weiter stark steigenden Nachfrage nach hochqualitativer Beratung gerecht zu werden. Ich freue mich persönlich sehr, dass gleich drei langjährige Mitarbeiter unserer Kanzlei es nun bis in die Partnerschaft geschafft haben. Das zeichnet unsere Nachwuchsarbeit und unsere Unternehmenskultur aus.“

Magdalena Brandstetter (32) ist seit 2013 für DORDA tätig. Sie ist Spezialistin für Real Estate M&A, Hospitality sowie Liegenschafts- und Mietrecht und verfügt über umfangreiches Know-how in der Beratung österreichischer und internationaler Mandanten. Zuletzt beriet Magdalena Brandstetter unter anderem die Joint Venture Partner UBM Development und S IMMO beim Verkauf des „Quartier Belvedere Central 1, 2 & 7“. 2020 wurde sie bei Legal500 als Rising Star in der Kategorie Real Estate ausgezeichnet.

Stephan Steinhofer (34) startete nach einem Auslandsaufenthalt bei einer führenden Wirtschaftskanzlei in New York im Jahr 2011 seine Karriere bei DORDA. Der anerkannte Experte für Zivil- und Handelsstreitigkeiten berät eine Vielzahl von nationalen und internationalen Mandanten insbesondere in den Bereichen vertragliche Gewährleistung und Schadenersatzansprüche, Streitigkeiten im IT-Bereich, öffentliche Finanzierung und Kultur sowie in Post-M&A-Konflikten. Der gebürtige Eisenstädter vertrat in den letzten Jahren etwa die Esterhazy-Stiftungsgruppe bei der erfolgreichen Lösung des jahrelangen Konflikts mit dem Land Burgenland.

Nino Tlapak (33) ist 2009 als Student zu DORDA gestoßen und seit 2012 im IT, IP und Datenschutz-Team von Axel Anderl tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Datenschutz, Cybersicherheit, Outsourcing und insbesondere Cloudverträge. Die jahrelange Praxiserfahrung wendet Nino Tlapak auch in seiner Rolle als externer Datenschutzbeauftragter für ausgewählte Mandanten an. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem regulierten Bereich, konkret Banken, Versicherungen sowie Unternehmen im Life Science Bereich. Nino Tlapak ist seit 2018 im Legal500 Ranking TMT als Next Generation Lawyer gelistet. 2020 wurde er als Rising Star für TMT und Data Protection & Data Privacy gerankt. Fast zeitgleich mit der Ernennung von Nino Tlapak zum Partner wurde seine Teamkollegin Alexandra Ciarnau zur Rechtsanwältin angelobt. Damit erfährt das hochspezialisierte IT, IP und Datenschutzteam ein weiteres qualitatives Wachstum. Es umfasst nun zwei Partner, weitere drei Anwälte und fünf Rechtsanwaltsanwärter.

