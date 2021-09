E+H verstärkt sich aus eigenen Reihen

E+H setzt das Wachstum fort und heißt Stefan Jeitler als Rechtsanwalt willkommen! Durch seine Rückkehr zu E+H erfahren die Bereiche Unternehmensrecht / M&A / Venture Capital und Immobilienwirtschaftsrecht an den Standorten Graz und Wien tatkräftige Unterstützung.

Dr. Stefan Jeitler, LL.B., LL.M, BSc, LL.M (Berkeley) (33) startete bereits 2012 als Praktikant bei E+H in Wien. Nach Abschluss seiner Studien absolvierte er seine gesamte Ausbildungszeit, inkl. Rechtsanwaltsprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg (2017), bei E+H im Unternehmensrecht / M&A und Immobilienrecht. 2018 wurde er an der renommierten University of California at Berkeley angenommen und absolvierte dort einen LL.M. mit Schwerpunkt Venture Capital und Business Law, den er als einer der Jahrgangsbesten („Dean’s list“) abschloss. Darüber hinaus gewann er mit dem Team der University of California 2019 die renommierte Kellogg Real Estate Venture Competition in Chicago. Nach erfolgreicher Absolvierung der Rechtsanwaltsprüfung in New York im Juli 2019 schloss er sich für zwei Jahre Plug & Play International, einem der weltweit aktivsten early-stage Venture Capital Investoren, als International Counsel (EU) des US Teams im Silicon Valley an. Ab Juni 2020 übersiedelte er nach Wien und leitete bis zu seiner Rückkehr zu E+H die europäische Rechtsabteilung des Plug & Play Konzerns.

Stefan Jeitler studierte Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Aufgrund seiner Studienerfolge wurde er mit Leistungsstipendien ausgezeichnet. Ebendort schloss er auch seine Dissertation zum Thema „Rechtliche Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligungsmodelle in Österreich“ ab. Im Rahmen seiner Studien absolvierte Stefan Jeitler auch einen Auslandsaufenthalt an der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand.

„Wir kennen Stefan Jeitler gut und lange. Er hat nach seiner Zeit bei uns umfangreiche internationale Erfahrung gewonnen und kehrt nun wieder zu uns zurück – das freut uns tatsächlich sehr! Dieser weitere Zuwachs aus den eigenen Reihen ist ein weiterer, wichtiger Schritt für unser Wachstum und unseren Erfolg!„, so Peter Winkler, Partner bei E+H.

Foto: beigestellt