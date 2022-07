fwp ernennt Stefan Adametz zum neuen Equity Partner

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH baut die Anzahl der Partner aus und ernennt Stefan Adametz, 44, zum Equity Partner.

Mit dieser Neuernennung aus den eigenen Reihen setzt fwp auf eine strategische Weiterentwicklung ausgewählter Wachstumsfelder im Bereich Life Science und Health Care, Medizinrecht und Compliance.

Stefan Adametz ist auf die Bereiche Produktlebenszyklus/E-Commerce, Life Science und Health Care sowie Medizinrecht und Compliance spezialisiert. Seine Karriere bei fwp hat er im Jahr 2014 als Associate gestartet, wo er seit Beginn nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten in diesen Feldern, aber auch im Bereich Dispute Resolution unterstützt hat. Seit 2016 war er bei fwp als Rechtsanwalt tätig und hat auch in seinen Spezialgebieten Start-Ups sowie Finanzierungen beraten. Stefan Adametz hat neben seinem Studium der Rechtswissenschaften Geschichte an der Universität Wien studiert und einen MBA und LL.M. absolviert.

„Stefan Adametz ist ein exzellenter Jurist, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass fwp in den von ihm beratenen Spezialgebieten auch eine führende Position und einen nachhaltigen Wert geschaffen hat“, betont Markus Fellner. „Seine Aufnahme als Equity Partner bestätigt die Strategie, High Potentials zu fördern, ihnen erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und aus dem Unternehmen heraus zu wachsen. So kann ein exzellentes, konsistentes Beratungsangebot für die Mandantinnen und Mandanten von fwp gewährleistet werden“, erklärt Markus Fellner weiter und freut sich über die Erweiterung des Partnerkreises.

„Ich freue mich sehr, meine langjährige Karriere bei fwp als Partner fortzusetzen, unsere Mandantinnen und Mandanten weiterhin mit vollem Einsatz zu beraten und an der dynamischen Entwicklung von fwp beizutragen“, sagt der neue Equity Partner zu seinem Karrieresprung.

Stefan Adametz ist Autor zahlreicher Publikationen und hält regelmäßig Vorträge zu wirtschaftsrelevanten Themen. Sein neuestes Werk (Mitautor), das Praxishandbuch „Social Media Recht“, erscheint im August 2022 im Manz Verlag.

Abseits der Juristerei verbringt der Familienmensch am liebsten Zeit mit seiner Gattin und dem fünfjährigen Sohn.

Foto: beigestellt