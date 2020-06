hba baut Standort in Graz weiter aus

Die in Österreich und der Schweiz ansässige Rechtsanwaltskanzlei hba Held Berdnik Astner & Partner Rechtsanwälte GmbH verstärkt ihr Anwaltsteam in Graz mit RA Mag. Philipp Wieser (29).

Wieser wird am Grazer Standort künftig in den Bereichen öffentliches und privates Immobilienrecht, insbesondere Bauträgerrecht, sowie öffentliche Auftragsvergabe beraten.

Vor seiner Ernennung zum Partner bei hba war er bereits seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und sodann als Konzipient bei hba tätig. Er studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz (Mag. iur. 2015). Bereits während seiner Ausbildung war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht der Karl-Franzens-Universität in Graz tätig.

Mit Hr. Mag. Wieser konnte hba – nach Ernennung von Fr. Mag. Ruth Ladeck – den Partnerkreis in Österreich im letzten Jahr erneut um zwei Partner erweitern.

