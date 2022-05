Herbst Kinsky berät Rendity und United Benefits Holding bei einer Anleiheemission von bis zu EUR 10 Mi0

Herbst Kinsky hat Rendity GmbH bei der Entwicklung einer Mezzaninkapital-Plattform für Immobilienfinanzierungen beraten und in diesem Zusammenhang auch die erste Emission auf der neuen Plattform betreut.

Dabei wurde insbesondere die Federführung bei der Erstellung der Anleihebedingungen und des entsprechenden Kapitalmarktprospektes für die United Benefits Holding GmbH übernommen. Das Gesamtnominale der Anleihe beträgt bis zu EUR 10 Millionen. Die Emission der Anleihe erfolgt in Österreich und Deutschland. Die Anleihe wird durch die Rendity Securities GmbH (D) angeboten, die als vertraglich gebundene Vermittlerin einer Wertpapierfirma in Deutschland fungiert.

Das von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründete Start-up aus Wien ermöglicht Online Immobilien-Investments ab 100 Euro. Rendity bietet privaten und institutionellen Anlegern Immobilienprojekte in urbanen Lagen von renommierten Projektpartnern an. United Benefits Holding bietet als immobilienbezogener Dienstleister ein ganzheitliches Konzept entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilie. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften initiiert, entwickelt, realisiert und verwaltet die Holding Immobilieninvestments in der DACH-Region und steht für einzigartige, innovative Konzepte von Immobilieninvestments.

Florian Steinhart, Partner bei Herbst Kinsky: „Es freut uns natürlich, dass wir Rendity, die wir schon 2015 im Zuge ihrer Gründung beraten haben, jetzt gemeinsam mit der UB Holding bei diesem kapitalmarktrechtlich anspruchsvollen Projekt begleiten durften. Rendity hat sich damit definitiv einen First-Mover Vorteil in diesem Bereich der Immobilienfinanzierung sichern können.“

Das Herbst Kinsky Team wurde bei dieser Transaktion von Florian Steinhart und Johannes Frank geleitet. Weitere Mitglieder des Transaktionsteams waren Carmen Walser, Magdalena Wagner und Irmgard Nemec.

www.herbstkinsky.at

Foto: beigestellt