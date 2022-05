Schönherr berät HS Timber beim Kauf von Luvian Saha (Finnland)

Schönherr hat die österreichische HS Timber Gruppe beim Kauf von Luvian Saha Oy, einem der größten privaten Sägewerke Finnlands, von privaten Eigentümer:innen beraten. Die Transaktion wurde am 29. April 2022 abgeschlossen.

Die HS Timber Gruppe mit Sitz in Wien ist eines der führenden holzverarbeitenden Unternehmen in Europa. Die Unternehmensgruppe ist in der Holzindustrie und im Bereich Bioenergie tätig und exportiert in rund 70 verschiedene Länder.

Luvian Saha ist einer der größten privaten Anbieter von Schnittholz und weiterverarbeiteten Produkten in Finnland. Seit 1976 ist das Unternehmen ein Vorreiter in der holzverarbeitenden Industrie und deckt die Nachfrage der Industrie nach professionell behandeltem Holz.

Das Schönherr-Team wurde von Christian Herbst (Partner) und Maximilian Lang (Partner) geleitet und umfasste zudem Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter). Schönherr war Lead Counsel der Transaktion und beriet gemeinsam mit Hannes Snellmann, Helsinki.

