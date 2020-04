Internationale Auszeichnung für Eversheds Sutherland

„The Legal 500 EMEA“ empfiehlt in den aktuellen Rankings erneut Eversheds Sutherland als eine der führenden Kanzleien Österreichs .

In den folgenden Kategorien wird Eversheds Sutherland mit besten Bewertungen ausgezeichnet: Employment, Data Protection, Real Estate, Commercial, Corporate and M&A.

„Da Legal 500 diese Auszeichnung aufgrund der positiven Resonanz von Klienten vergibt, freuen wir uns besonders über die Anerkennung unserer Leistung. Dies ist eine Bestätigung für die exzellente Arbeit des gesamten Teams. Vielen Dank an unsere Klienten für ihre Wertschätzung“, so Dr. Georg Röhsner, Managing Partner von Eversheds Sutherland in Österreich.

Feedbacks der Klienten im aktuellen Verzeichnis:

‘The team is extremely professional, helpful and efficient. It is a great pleasure working with them!‘

‘Their advice is brilliant, considering business needs and always in time and on the highest level.‘

‘Know-how, quick response, efficient handling.‘

www.eversheds-sutherland.at

Foto: beigestellt