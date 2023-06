Karoline Weinberger verstärkt DSC Doralt Seist Csoklich

Die Juristin verstärkt seit Mai 2023 das Kanzleiteam als Rechtsanwaltsanwärterin.

Karoline Weinberger (25) ist vor allem auf die Bereiche Unternehmens- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Sie absolvierte ihr Masterstudium in Wirtschaftsrecht an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und sammelt bereits wertvolle Erfahrungen als juristische Mitarbeiterin in einem Notariat in Wien. Außerdem schloss sie eine Ausbildung zur Mediatorin beim IPMK ab.

Foto: beigestellt