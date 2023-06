PwC Legal Österreich berät beim Verkauf von MauserCABS

PwC Legal hat die Verkäufer der Walter Mauser GmbH („MauserCABS“), einen auf internationalen Märkten tätigen Hersteller von Sicherheitskabinen, beim Verkauf über 100% ihrer Anteile an eine 100%ige Tochtergesellschaft der Fortaco Group Holdco Oyj rechtlich umfassend beraten.

Neben der gesellschaftsrechtlichen Beratung und den Strukturmaßnahmen im Vorfeld der Transaktion hat PwC Legal die Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation verantwortet. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal des Jahres 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung und der üblichen behördlichen Genehmigungen.

MauserCABS ist ein vor mehr als 60 Jahren gründetes österreichisches Familienunternehmen, das 2022 einen Jahresumsatz von 44 Millionen Euro erwirtschaftete. Aus dem Gewerbe für die Herstellung von Wetterverdecken für Traktoren wurde eine Hochpräzisionsfertigung für Sicherheitskabinen. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige Expertise in Design, Konstruktion, Montage und Service. Zudem ist es erfolgreich auf Märkten in Europa und in den USA tätig. Das Unternehmen verfügt über rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem modernen Werk in Breitenau (Niederösterreich).

Fortaco ist der führende markenunabhängige strategische Partner für die schwere Off-Highway-Maschinen- und Schifffahrtsindustrie und bietet Technologie, Fahrzeugkabinen, Stahlkonstruktionen und -baugruppen. In der Fahrzeugkabinenbranche zählt Fortaco zu den führenden Unternehmen und konnte das Geschäft im Jahr 2022 durch eine strategische Allianz mit Buisard Cabins erweitern. Heute verfügt das Unternehmen über mehrere Standorte zur Kabinenproduktion in der Slowakei, Finnland, Frankreich sowie Indien.

“Durch den Verkauf an einen strategischen Investor haben wir eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge ermöglicht.“ betont Michael Lind, Leiter der Praxisgruppe Financial Services & Kapitalmarktrecht bei PwC Legal Österreich. „Wir sind stolz darauf, die Eigentümer der MauserCABS bei diesem strategisch wichtigen Verkauf beraten zu haben.“

Partner Michael Lind und Rechtsanwalt Florian Dollenz (beide Corporate, M&A) leiteten die Transaktion. Das beratende Team umfasste zudem Partnerin Ursula Roberts und Rechtsanwaltsanwärter Alexander Kaindl (bei Arbeitsrecht), Partner Karl Koller, Rechtsanwalt Matthias Hofer und Rechtsanwaltsanwärterin Tatiana Hyben (alle 3 Real Estate & Construction) sowie Partner Axel Thoss und Rechtsanwältin Nathalie Alon (beide IP/IT).

Zu den steuerlichen Aspekten der Transaktion hat PwC Österreich, konkret Senior Manager Alexander Beisser und Manager Will Krummnack (beide spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen), beraten.

Foto: beigestellt