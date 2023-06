Immobilienrechtsexpertin Birgit Harasser verstärkt das Team von NHK

Immobilienrechtsanwältin Birgit Harasser ist seit kurzem bei Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte (NHK) an Bord. Harassers Kompetenzen in Datenschutzrecht, ESG, Taxonomie, Green Leases und Retail erweitern das Portfolio von NHK.

Durch ihre langjährige profunde Expertise in den Bereichen Immobilientransaktionen, Miet- und Immobilienrecht, Erneuerbare Energien und Baurecht werden die Kernkompetenzen der Immobilien-Boutique NHK weiter gestärkt.

In ihrer beruflichen Laufbahn war Birgit Harasser Anwältin und Partnerin in mehreren renommierten Wirtschaftskanzleien in Wien. Zusätzlich zu ihrer juristischen Expertise erweiterte sie ihre Berufserfahrung durch verschiedene Positionen in der Immobilienbranche. Sie war als Senior Consultant für Retail und Shopping Center bei einem führenden Immobilienberatungsunternehmen tätig, bei einem internationalen Betreiber von Retail-Immobilien und einem Projektentwickler. Neben dem Jus-Studium hat sie auch einen Abschluss in Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien.

