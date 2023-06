SCWP Partnerin Mag. Jana Seywald LL.M. tritt Frauennetzwerk „SALON REAL“ bei

Die Initiative „SALON REAL“ verfolgt das Ziel, den beruflichen, sozialen und persönlichen Horizont der Mitglieder zu erweitern. Dies gelingt insbesondere durch ein starkes nationales und internationales Netzwerk.

„Bei SCWP Schindhelm setzen wir auch im Jahr 2023 wieder einen besonderen Fokus auf die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung zur Stärkung der Gleichberechti-gung in den Rechtsberufen und darüber hinaus. Nicht zuletzt die Auszeichnung unseres bisherigen Engagements bei den ‚Promoting the Best Awards‘ in der Kategorie ‚Women-in-Law 21st Century Award – Rechtsanwaltskanzlei 2021‘ war für uns einerseits eine Bestätigung unseres bisherigen Wegs und andererseits auch ein Auftrag, dieses Engagement kontinuierlich auszubauen – was uns auch gelungen ist“, zeigt sich Mag. Jana Seywald LL.M., Partnerin & Rechtsanwältin bei SCWP Schindhelm, über die positive Entwicklung erfreut. „Ich selbst engagiere mich deshalb künftig im Frauennetzwerk „SALON REAL, Club von und für Frauen in der Immobilienwirtschaft. Ein wesentliches Ziel ist es, den Stellenwert von Frauen in der Immobilienwirtschaft zu stärken, den Anteil von erfolgreichen Entscheidungsträgerinnen branchenweit zu erhöhen und Potentiale sichtbar zu machen“, gibt Mag. Jana Seywald, LL.M. abschließend bekannt.

