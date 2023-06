Maximilian Harnoncourt verstärkt DSC als selbständiger Rechtsanwalt

DSC Doralt Seist Csoklich begrüßt Maximilian Harnoncourt (32). Er ist seit Juni 2023 als in Kooperation mit DSC tätig. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen des Stiftungsrechts und der Vermögensnachfolge sowie im Immobilienrecht und Insolvenzrecht.

Nach Abschluss des Diplomstudiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien absolvierte Maximilian Harnoncourt das Doktoratsstudium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien. Während dieser Zeit war er auch mehrere Jahre Universitätsassistent am Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Maximilian Harnoncourt Lehrbeauftragter am Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht der Wirtschaftsuniversität Wien und Autor zahlreicher Publikationen in seinen Fachbereichen.

Foto: beigestellt