Körber-Risak: Neuer Standort in Tirol

Seit März 2022 verstärkt Mag. Dr. Sarah Meixner als Partnerin die auf die Vertretung von Arbeitgeberinteressen spezialisierte Arbeitsrechtskanzlei Körber-Risak am neuen Standort in Tirol.

Meixner dazu: „Unser gemeinsamer Fokus liegt auf unserer neuen Niederlassung in Innsbruck. Unser Ziel ist es, den Klient:innen in Westösterreich arbeitsrechtliche Beratung und persönliche Betreuung auf Spitzenniveau anzubieten.“

Sarah Meixner hat sich schon im Studium als Universitätsassistentin an der Universität Innsbruck auf Arbeitsrecht spezialisiert. 2011 hat sie ihr Dissertationsstudium zu einem arbeitsrechtlichen Thema abgeschlossen und dann ihre Ausbildung zur Rechtsanwältin in Wien begonnen, die sie 2013 mit der Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich abgeschlossen hat. Während ihrer Zeit in Wien hat sie stets in namhaften Wirtschaftskanzleien gearbeitet, wobei das Arbeitsrecht immer ihr Spezialgebiet war. Sarah Meixner bildet sich ständig weiter und schloss zum Beispiel 2022 den Lehrgang Personalmanagement am MCI Innsbruck erfolgreich ab.

Foto: beigestellt