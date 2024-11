Neue Arbeitsrechtsboutique in Wien: „HALO Arbeitsrecht“

Die Arbeitsrechtsexpertinnen Natalie Hahn und Sophie Loidolt haben unter dem Namen HALO Arbeitsrecht eine neue Boutique-Kanzlei am Hohen Markt in Wien gegründet.

„Mit “HALO Arbeitsrecht“ wollen wir eine Kanzlei schaffen, die unseren (langjährigen) MandantInnen ein echtes Zuhause für maßgeschneiderte, individuelle Lösungen im Arbeitsrecht bietet. Wir stehen für direkten und persönlichen Kontakt und können so gezielt auf die Bedürfnisse unserer MandantInnen eingehen,“ erklärt Natalie Hahn, die als renommierte Spezialistin im Arbeitsrecht bereits seit vielen Jahren erfolgreich tätig ist.

Als Partnerin an ihrer Seite konnte Hahn die ebenfalls auf Arbeitsrecht spezialisierte Sophie Loidolt, die zuletzt als Anwältin bei Baker McKenzie tätig war, gewinnen. Die beiden Juristinnen verbindet eine langjährige berufliche Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. „Mit Natalie als Mentorin und Wegbereiterin im Arbeitsrecht nun gemeinsam eine Kanzlei zu gründen, ist für mich etwas ganz Besonderes. HALO Arbeitsrecht vereint unsere Stärken und Erfahrungen und steht für exzellente, bedarfsorientierte Rechtsberatung,“ betont Loidolt.

Natalie Hahn ist seit Beginn ihrer juristischen Laufbahn im Arbeitsrecht tätig und hat in einigen der renommiertesten Arbeitsrechtskanzleien Österreichs umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Sie berät unter anderem in den Bereichen Betriebsverfassungsrecht, Outsourcing und Betriebsübergänge, arbeitsrechtliche Litigation und Restrukturierungen/Personalabbauten sowie Arbeitsstrafrecht (Lohn- und Sozialdumping, AZG/ARG, Ausländerbeschäftigung, Bestellung verantwortlicher Beauftragter). Zu ihren Mandanten zählen Top Unternehmen wie Novomatic, ÖBB, Würth-Gruppe sowie Best in Parking – Holding AG | Breiteneder Immobilien Parking. Darüber hinaus unterstützt die zweifache Mutter Natalie Hahn als Herzensprojekt das SOS Kinderdorf und andere NGOs mit ihrer Expertise.

Sophie Loidolt deckt alle Facetten des Arbeitsrechts ab und verfügt über besondere Expertise in den Bereichen Global Mobility samt sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Aspekte und Remote Working sowie Workation & Co sowie (grenzüberschreitende) Entsendungen und Arbeitskräfteüberlassung. Sie berät nationale und internationale Unternehmen umfassend zu diesen Themen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Herausforderungen der modernen, grenzüberschreitenden Arbeitswelt an.

