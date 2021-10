Publikation: „Datenschutz-Verträge“

Univ. Lektor RA Dr. Michael M. Pachinger, CIPP /EU und Partner bei SCWP Schindhelm schreibt zum Thema Datenschutz-Verträge und stellt Checklisten für die Praxis zur Verfügung.

Das Thema Datenschutz hat in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen. Das Bewusstsein der Menschen für die Notwendigkeit des Schutzes persönlicher Daten steigt stetig an und auch der Gesetzgeber ist hier in den vergangenen Jahren umfassend tätig geworden.

In seinem neuen Buch „Datenschutz-Verträge“ bietet der Autor auf 184 Seiten eine fundierte Aufarbeitung und Darstellung der wesentlichen Vertragspunkte und deren Auswirkungen sowie Unterstützung für die Datenschutzpraxis. Das Werk enthält auch zahlreiche Tipps und wichtige Hinweise des EDSA zur Vertragsgestaltung, Querverweise zu Vertragsmustern sowie den neuen Standardvertragsklauseln (SCC).

Hinweis: „Datenschutz-Verträge“ erschien am 07. September 2021 im LexisNexis ARD ORAC Verlag.

