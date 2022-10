PwC Legal Österreich verstärkt Financial Services & Kapitalmarktrecht Team

Carina Wolf (37) studierte Rechtswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und bringt langjährige Berufserfahrung sowohl in der externen Rechtsberatung als auch als Inhouse-Juristin mit.

Die gebürtige Tirolerin war zuletzt General Counsel bei 360kompany AG, welche 2022 erfolgreich an Moody’s Analytics verkauft wurde, und davor Chief Legal Officer beim Kryptohändler Bitpanda. Zuvor war sie als Konzipientin und anschließend Anwältin in mehreren renommierten Anwaltskanzleien in Wien tätig und leitete unter anderem ein disziplinenübergreifendes Kryptoteam.

Carina Wolf hat Erfahrung in allen Bereichen des Unternehmens- und Wirtschaftsrechts, wobei sie besondere Expertise im Aufsichtsrecht, Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Corporate Governance & Compliance und digitale Vermögenswerte (zB Kryptowährungen) mitbringt und Mandant:innen vorrangig in diesen Bereichen berät.

„Mit Carina Wolf konnten wir eine erfahrene Expertin für uns gewinnen, die das bestehende Team hervorragend erweitert und von deren Zugewinn die gesamte Kanzlei sowie in weiterer Folge unsere Mandant:innen enorm profitieren werden“ betont Michael Lind, Partner und Leiter der Praxisgruppe bei PwC Legal Österreich.

Foto: Carina Wolf, Senior Managerin, PwC Legal, Copyright: PwC Österreich