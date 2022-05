Sarah Kaltenbrunner erweitert Arbeitsrecht-Teams bei PwC Legal Österreich

Ab Mai erweitert Rechtsanwältin Sarah Kaltenbrunner (30) das Arbeitsrechts-Team bei PwC Legal Österreich.

Mag. Sarah Kaltenbrunner (30) schloss 2014 ihr Magister Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Sie übte bisher für nationale und internationale Mandant:innen umfassende Beratungstätigkeit in allen Bereichen des Arbeitsrechts und Schadenersatzrechts und ist spezialisiert auf die Vertretung in arbeitsgerichtlichen Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

Die in Hong Kong geborene Österreicherin ist seit Mai 2022 als Rechtsanwältin zugelassen und war zuvor als Rechtsanwaltsanwärterin bei renommierten Kanzleien in Wien tätig.

„Mit Sarah Kaltenbrunner haben wir eine neue Kollegin gewinnen können, die unser Team aus fachlicher und persönlicher Sicht optimal erweitert. Wir freuen uns darauf, unseren Mandant:innen künftig gemeinsam zu unterstützen.“ betont Ursula Roberts, Partnerin und Leiterin der Praxisgruppe bei PwC Legal Österreich, hinsichtlich der Erweiterung des Arbeitsrecht Teams.

Foto: beigestellt