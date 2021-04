Saxinger, Chalupsky & Partner ernennt zwei neue Partner in Linz

Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH (SCWP Schindhelm) ernennt Dr. Oliver Plöckinger und Mag. Edwin Scharf mit April 2021 zu Contract Partnern.

Priv.-Doz. Dr. Oliver Plöckinger ist Strafrechtsexperte und war zuletzt unter anderem im BUWOG Prozess als Verteidiger tätig. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und Vortragender zu den unterschiedlichsten strafrechtlichen Fachgebieten.

Nach mehrjähriger Assistententätigkeit am Institut für Strafrecht an der Johannes Kepler Universität Linz, Lehrstuhl Prof. Dr. Diethelm Kienapfel, habilitierte er sich im Jahr 2006 in den Fächern Strafrecht und Strafprozessrecht an der Johannes Kepler Universität Linz und ist seitdem für SCWP Schindhelm in Linz tätig.

Mag. Edwin Scharf (38), Linz, Contract Partner

Edwin Scharf ist in den Bereichen Vergabe-, Bauwerks- und Beihilfenrecht tätig. Er verfügt über besondere Erfahrung in der ganzheitlichen Begleitung der öffentlichen Hand wie auch privater Auftraggeber bei der Umsetzung von komplexen Projekten im Immobilien-, Bau- und IT-Bereich wie auch im Energiesektor.

Edwin Scharf war zuvor in einer Wiener Wirtschaftskanzlei beschäftigt, ist seit dem Jahr 2014 für SCWP Schindhelm tätig und hält regelmäßig Vorträge im In- und Ausland. Im Oktober 2014 wurde er in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen.

www.scwp.com

Fotos: beigestellt