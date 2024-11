Saxinger erweitert Partnerebene

Saxinger erweitert mit fünf neuen Contract PartnerInnen und drei neuen Salary PartnerInnen

Anknüpfend an die Standorteröffnung in Salzburg im Juni 2024 setzt die Kanzlei Saxinger den Wachstumskurs fort. Mit den Beförderungen aus den eigenen Reihen stärkt die Kanzlei, die aktuell 89 Jurist:innen (davon 39 Partner:innen) beschäftigt, ihr Team an den vier weiteren Standorten. Saxinger setzt dabei auf Expertise aus eigenen Reihen.

„Unsere Kanzlei profitiert seit jeher von der Stärke und Kompetenz unseres Teams“, so Managing Partner Dr. Immanuel Gerstner.

Die neuen Partner:

Linz:

Mag. Rupert Kreuml, Contract Partner, Dispute Resolution

Dr. Philipp Leitner, Salary Partner, IP / IT, Compliance, Energierecht

Mag. Lukas Urban, Salary Partner, Corporate / M&A, Real Estate

Wien:

Mag. Jana Seywald, Contract Partnerin, Corporate / M&A, Real Estate

Wels:

Mag. Oskar Takacs, Contract Partner, Real Estate, Öffentliches Recht, Vergaberecht

Dr. Raziye Taskiran, Contract Partnerin, Corporate / M&A

Graz:

Mag. Heidi Lallitsch, Contract Partnerin, Real Estate

Dr. Raphael Höfer, Salary Partner, Corporate / M&A, Dispute Resolution