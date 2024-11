fwp bietet erneut eine Bühne für junge Künstler:innen

Bereits zum 20. Mal veranstaltet Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) gemeinsam mit der Akademie der bildenden Künste Wien das Kunstprojekt kunstakt und öffnet dabei seine Räumlichkeiten für Kunst und Kreativität.

„Der kunstakt ist ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt. Er bietet einerseits den jungen Künstler:innen eine Bühne, ihre Werke einem großen Publikum zu präsentieren. Andererseits ist es für uns spannend zu sehen, wie sich Kunst und Recht auf überraschende Weise miteinander verknüpft und sich gegenseitig bereichert,“ erklärt Markus Fellner, Partner bei fwp.

Die aktuelle Ausstellung steht unter dem Thema „Echoes of Resilience“ und zeigt die Arbeit von vielversprechenden Künstler:innen, die ihre Werke ein Jahr lang bei fwp ausstellen. Dabei hatten Mandant:innen und langjährige Partner:innen von fwp die Gelegenheit, die jungen Künstler:innen der Akademie der bildenden Künste Wien persönlich kennenzulernen und mit ihnen über ihre ausgestellten Werke zu sprechen. Die vielfältigen künstlerischen Ansätze der Ausstellung werden das kommende Jahr die Kanzleiräumlichkeiten am Schottenring bereichern.

Zudem wurde den Gästen diesjährig auch eine Live-Performance der Künstlerin Nora Köhler geboten. Die Eröffnungsrede des Abends hielt Verena Kaspar-Eisert, Chefkuratorin des MuseumsQuartier.

Seit bereits 20 Jahren schaffen fwp und die Akademie der bildenden Künste Wien, mit dem kunstakt erfolgreich eine Brücke zwischen Recht und Kunst zu schaffen. Das Ziel des Projekts ist es, jungen Künstler:innen eine Plattform zu bieten, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren und sich kritisch mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Bei der diesjährigen Ausstellung „Echoes of Resilience“ beleuchten die teilnehmenden Künstler:innen die Spannungen und Herausforderungen der Gegenwart. Mit ihren Werken wollen sie gleichzeitig dazu anregen, neue Wege des Ausdrucks und der Reflexion zu finden.

„Mit der Ausstellung „Echoes of Resilience“ möchten wir zeigen, wie Kunst den Wandel der Zeit reflektiert. Die diesjährigen Werke beweisen, wie resilient und transformativ Kunst in einer sich ständig verändernden Welt sein kann“, so Prof. Veronika Dirnhofer, welche die Ausstellung gemeinsam mit Mag. Philip Patkowitsch, beide von der Akademie der bildenden Künste Wien, kuratiert.

Die ausstellenden Künstler:innen des 25/kunstakt sind Jamile Azadfallah, Jannis Edelsbacher, Sigmund Hutter, Nora Köhler, Emilia Lichtenwagner, Lisa Obereder, Leonie Marcella Pirker, Shuvo Rafiqul und Mafalda Rakoš in Zusammenarbeit Denise Rudolf Frank.

Foto: beigestellt