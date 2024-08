Schönherr berät Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest und MEAG bei Erwerb des Austrian Tower Portfolios

Schönherr hat an der Seite von Hogan Lovells ein Konsortium bestehend aus Vauban Infrastructure Partners (über Core Infrastructure Fund IV SCSp und Core Infrastructure Fund IV SCA SICAV RAIF), EDF Invest (der Investmentarm von EDF für nicht börsennotierte Sondervermögen) und MEAG (der Vermögensverwalter von Munich Re und ERGO) bei der Übernahme von 100 % des österreichischen Mobilfunknetzes von Cellnex für EUR 803 Mio. beraten.

Die Vereinbarung wurde am 9. August 2024 getroffen, wobei der Abschluss der Transaktion von den üblichen behördlichen Genehmigungen abhängig ist.

Das Schönherr-Team, das das Konsortium bei der Transaktion beriet, wurde von Maximilian Lang (Partner) und Christian Herbst (Partner) geleitet und bestand weiters aus Constantin Benes (Partner), Volker Weiss (Partner), Günther Leissler (Partner), Teresa Waidmann (Partnerin), Beatrix Schima (Rechtsanwältin), Christoph Jirak (Rechtsanwalt), Janos Böszörmenyi (Rechtsanwalt), Alexander Pabst (Rechtsanwalt), Philipp Staudigl (Rechtsanwaltsanwärter), Hanna Elisabeth Kirschner (Rechtsanwaltsanwärterin), Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter) und Stefan Dietrich (Rechtsanwaltsanwärter).

Die österreichische TowerCo besitzt und betreibt ca. 4.600 Aufdach- und Bodentürme und versorgt Unternehmen und Gemeinden landesweit mit Mobilfunkdiensten. Das Unternehmen ist die drittgrößte TowerCo und die größte unabhängige TowerCo in Österreich.

Vauban Infrastructure Partners, mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Luxemburg und New York sowie einer Zweigstelle in München, ist ein führender Infrastruktur-Asset-Manager mit Schwerpunkt auf europäischen Kerninfrastrukturinvestitionen. https://Vauban-ip.com/

EDF Invest, der Investmentarm von EDF für nicht börsennotierte Anlagen, verwaltet derzeit rund 10 Mrd. EUR an Eigenkapital. Seine Aufgabe ist es, das EDF-Portfolio an zweckgebundenen Vermögenswerten zu diversifizieren und den Anlagehorizont zu erweitern, indem er sich auf drei nicht börsennotierte Anlageklassen in Frankreich und im Ausland konzentriert: Infrastruktur, Immobilien und Fonds. https://www.edfinvest.com/

Die MEAG ist der Vermögensverwalter der Münchener-Rück-Gruppe. Die MEAG verwaltet derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 345 Mrd. EUR, davon 61 Mrd. EUR für konzernfremde Investoren.

Barclays Bank Ireland PLC fungierte als federführender Finanzberater, Crédit Agricole CIB als Finanzberater und Hogan Lovells (Paris/London) sowie Schönherr fungierten als Rechtsberater des Konsortiums.

Foto: beigestellt