Zusammenschluss: Weber & Co. und Harrer Rechtsanwälte

Weber & Co. und Harrer Rechtsanwälte schließen sich zu einer gemeinsamen Sozietät zusammen.

Durch den Zusammenschluss mit dem Team um Martina Harrer, das auf Vergaberecht und Baurecht spezialisiert ist, erweitert die in den Bereichen Unternehmensrecht, Finanzierung, M&A, Real Estate, Bauträger und Dispute Resolution spezialisierte Wirtschaftsrechtskanzlei Weber & Co. ihr Beratungsfeld.

Martina Harrer zählt seit vielen Jahren zu den ExpertInnen im österreichischen Vergabe- und Baurecht. Gemeinsam mit Anita Vukas und ihrem Team berät sie öffentliche Auftraggeber bei der Konzeption und Durchführung von Vergabeverfahren und der Vertragsabwicklung, insbesondere von Bau- und Dienstleistungsverträgen.

„Martina Harrer und Anita Vukas als Partnerinnen stärken unsere Sozietät signifikant. Der Zusammenschluss bringt eine Erweiterung in den – für unsere Mandanten – wichtigen Rechtsgebieten Vergaberecht und Baurecht. Zugleich stärken wir gezielt Wachstumsfelder unserer Sozietät. Wir freuen uns auf die erfolgreiche gemeinsame Tätigkeit in der Zukunft.“ so Stefan Weber, Partner Weber & Co.

„Mit unserem Zusammenschluss geht ein langjähriger Wunsch in Erfüllung, in einem größeren Team von herausragenden Anwälten aus anderen Rechtsgebieten eng zusammenzuarbeiten. Mit Weber & Co. haben wir den idealen Partner gefunden. Dies bietet im Vergaberecht und im Baurecht einen besonderen Mehrwehrt und ermöglicht eine umfassende fächerübergreifende Beratung unserer Mandanten. Zugleich stellt die Boutique-Größe der Sozietät eine exzellente Beratung sicher.„, so Martina Harrer, neue Partnerin von Weber & Co.

Weber & Co. zählt mit dem Zusammenschluss sieben Partnerinnen und Partner. Mit vier Frauen und drei Männern ist unsere Partnerriege mehrheitlich weiblich besetzt. Die Sozietät wird künftig unter Weber Harrer Rechtsanwälte GmbH & Co KG firmieren.

Foto: beigestellt