SCWP Schindhelm gewinnt bei den „Promoting the Best“-Awards

Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH gewinnt bei den Promoting the Best Awards in der Kategorie „Women in Law 21st Century Rechtsanwaltskanzlei“.

Diese Auszeichnung ergeht an Kanzleien, die sich besonders für innovative Konzepte im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen.

Bereits zum vierten Mal hat die „Women In Law“-Initiative in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) im Oktober 2021 im Hotel Grand Ferdinand in Wien die „Promoting The Best“-Awards vergeben. Die Awards werden an Rechtsanwaltskanzleien und Rechtsabteilungen vergeben, die in besonderem Maß 21st Century fit sind. Von der Promoting the Best Jury wurde insbesondere unser Engagement zur Gleichstellung von Rechtsanwältinnen in der Kanzlei positiv betont. Außerdem wurde hervorgehoben, dass unsere Konzepte zur Umsetzung dieses Ziels besonders geeignet sind und sich das im besonders hohen Anteil an Rechtsanwältinnen bei SCWP Schindhelm widerspiegelt.

Wir konnten damit einmal mehr zeigen, dass wir uns als Unternehmen nicht damit begnügen, nur über die theoretischen Möglichkeiten der Frauenförderung nachzudenken, sondern aktiv handeln. Geschlechterunabhängige Chancen- und Leistungsgerechtigkeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit, die wir bei SCWP Schindhelm tagtäglich leben.

Dr. Birgit Leb, Managing Partnerin: „Wir haben als Unternehmen die Verantwortung, unseren Beitrag für einen gesellschaftlichen Wandel zu leisten, bei dem die Vereinbarkeit von Beruf & Familie nicht länger als Frauenthema, sondern als partnerschaftliche Aufgabe begriffen wird. Nur so können wir eine echte Chancengleichheit für Frauen im Berufsleben erreichen.“

www.scwp.com

Foto: beigestellt, von links nach rechts die 3 SCWP Schindhelm Juristinnen: Mag. Jana Seywald, Dr. Irene Meingast, Dr. Birgit Leb (alle 3 Partnerinnen)