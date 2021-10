CERHA HEMPEL berät abrdn bei Wohnprojekt in Wien

Das Immobilienteam von CERHA HEMPEL hat unter der Leitung von Mark Krenn erneut abrdn (vorm. Aberdeen Standard Investments) beim Erwerb eines Wohnbauprojektes in Wien als Forward-Deal beraten.

Die Projektentwicklung im 15. Wiener Gemeindebezirk wurde für deren in Luxemburg ansässigen Aberdeen Standard Pan European Residential Fund erworben. Auf dem 7.816 m² großen Projektgrundstück wird ein Wohngebäudekomplex mit einer Wohnfläche von insgesamt 19.766 m² – aufgeteilt auf 311 Wohneinheiten – sowie 198 Tiefgaragen-Stellplätze und ca. 850 m² Lagerflächen für die Wohnungsmieter realisiert. Es handelt sich damit um eines der größten Projekte im Portfolio des Fonds. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant.

abrdn erwirbt das Projekt von der Innsbrucker Projektgemeinschaft Moser Immobilien GmbH und Bauwerk Immobilien GmbH. Für Marc Pamin, Vorstand von Aberdeen Standard Investments Deutschland AG und Fondsmanager des Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund, „stellt dieses attraktive Projekt eine wertvolle Ergänzung unseres diversifizierten Wohnimmobilienfonds dar. Wir freuen uns, unser Engagement in Wien damit weiter ausgebaut zu haben. Die gute Lage, nahegelegene Erholungszonen, sehr gute Nahverkehrsanbindung und Nachhaltigkeit hinsichtlich Energieeffizienz und Materialien werden dazu führen, dass Mieter, Investoren und die Stadt Wien geleichermaßen profitieren werden.“

Der Erwerb ist als Forward-Funding-Transaktion strukturiert, bei der CERHA HEMPEL den von abrdn gemanagten Fonds umfassend beraten hat. Das Closing fand bereits im Juni 2021 statt. „Mit abrdn haben wir einen der weltweit größten Asset Manager nun bereits zum zweiten Mal bei einem Immobilienprojekt in Wien beraten dürfen. Das Investment beweist, dass die Attraktivität von Wohnimmobilien in Österreich bei institutionellen Anlegern nach wie vor ungebrochen ist“, freut sich Mark Krenn, Partner bei CERHA HEMPEL Rechtsanwälte, über die erfolgreiche Abwicklung des Deals und das anhaltende Interesse von Investoren am Wiener Immobilienmarkt.

Das Beraterteam bei CERHA HEMPEL bestand aus Mark Krenn (Federführung, M&A/Real Estate), Heinrich Foglar-Deinhardstein (Corporate), (alle Partner CERHA HEMPEL), Jakob Hartig (Senior Associate, Corporate), Marko Vladic (Senior Associate, Real Estate), Angelika Schüßler-Datler (Senior Associate, Real Estate). Steuerlich wurde Aberdeen von Deloitte, bautechnisch von Drees & Sommer beraten.

Foto:beigestellt © belle & sass