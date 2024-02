Verena Stagl verstärkt Compliance-Team bei Taylor Wessing

Seit kurzem verstärkt Compliance Expertin Verena Stagl das Compliance Department als Counsel.

Seit ihrer Zulassung als Rechtsanwältin im Jahr 2015 hat Stagl umfangreiches Compliance-Know-how erworben. Sie unterstützt Mandant:innen bei der Planung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen von der Risikoanalyse, über die Beratung zur Compliance-Organisation bis hin zur Erstellung und Verbesserung von Compliance-Manuals und -policies. Auch die Vorbereitung von Compliance-Audits und Compliance-Schulungen sowie die Unterstützung im Zusammenhang mit ESG-Ratingprozessen zählen zu ihren Schwerpunkten.

Stagl über ihre neue berufliche Heimat: „Das Compliance und Kartellrechts-Team von Taylor Wessing hat sich auf dem Markt einen Namen gemacht und betreut renommierte nationale wie internationale Unternehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so kompetenten Team und vor allem auch darauf, länderübergreifend zu beraten. Mit so aktuellen Themen wie der Umsetzung des EU-Lieferkettengesetzes wird gerade diese Internationalität sehr nützlich sein.“ Neben Compliance wird Stagl auch im Kartellrecht beratend tätig sein.

Martin Eckel, CEE Co-Head of Compliance bzw. Leiter des CEE Kartellrecht-Teams bei Taylor Wessing, und als Lead-Auditor bei Austrian Standards u.a. sehr stark bei der Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen tätig, ergänzt: „Mit Verena Stagl erfahren wir substanzielle Verstärkung in unserem Team, die angesichts der immer größer werdenden Nachfrage nach Compliance Beratung gerade zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.“

Vor ihrem Wechsel zu Taylor Wessing war Stagl als Rechtsanwältin bei mehreren österreichischen Kanzleien tätig. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität in Wien.