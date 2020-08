Wechsel und Wachstum bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte

Die beiden Rechtsanwälte Mario Laimgruber und Thomas Riesz bauen die Spezialisierung der Kanzlei im öffentlichen Wirtschaftsrecht in den Schwerpunkten Energierecht, Telekommunikation, Datenschutz und Medizinrecht aus.

Michael Magerl scheidet mit Ende August aus der Sozietät aus, um die Leitung des Linzer Standortes einer bekannten Wiener Kanzlei zu übernehmen.

„In einer Organisation, die gemeinsam gestalten will, braucht es auch den Mut, unterschiedliche Wege zu gehen„, kommentieren Christoph Szep und Dietmar Lux für Haslinger / Nagele das Ausscheiden von Magerl. Dessen Funktion im vierköpfigen Management Board der Kanzlei übernimmt der Linzer Partner Christoph Dupal.

Das Team Corporate / M&A sorgt unter der Führung von Christoph Szep, Johanna Fischer sowie Daniela Huemer mit Expertise und schlagkräftiger Kapazität für Kontinuität der Marktpräsenz von Haslinger / Nagele.

Zugleich setzt die Kanzlei ihren Expansionskurs fort: Die beiden neuen Anwälte Thomas Riesz und Mario Laimgruber haben sich ihre Sporen in neuen, stark wachsenden Marktfeldern des Telekommunikations- und Energierechts verdient. Haslinger / Nagele sieht sich in der Marktstrategie bestätigt: starke, solide Teamstrukturen in den Kernkompetenzen des Unternehmensrechts, offene und innovative Task Forces für die neuen Herausforderungen. „Gerade in der Covid-19-Krise hat sich unsere strategische Aufstellung, die Stabilität und Flexibilität vereint, bewährt“, betont Wilhelm Bergthaler, der durch Annahme einer Professur für Umweltrecht an der Johannes Kepler Universität Linz die traditionell enge Beziehung der Kanzlei zu den Universitäten vertiefen wird.

Fotos: beigestellt

