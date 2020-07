Wolf Theiss berät ASFINAG bei großvolumiger Bond Multitranche-Emission

Die ASFINAG setzt bei der Begebung von Anleihen im Volumen von insgesamt EUR 1.250.000.000 in zwei Tranchen auf die Expertise von Wolf Theiss.

Die ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat zwei Anleihen im Volumen von EUR 750 Mio und EUR 500 Mio unter ihrem EUR 12,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme begeben. Die Laufzeit der EUR 750 Mio Anleihe beträgt 7 Jahre und der Kupon wurde auf 0,000% per annum festgelegt. Die Laufzeit der EUR 500 Mio Anleihe beträgt 15 Jahre und der Kupon wurde bei 0,100% per annum festgelegt. Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium platziert, das aus Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Morgan Stanley & Co. International plc, Raiffeisen Bank International AG als Joint Lead Manager sowie Erste Group Bank AG und UniCredit Bank Austria AG als Co-Lead Managern bestand.

In rechtlicher Hinsicht vertraute die ASFINAG auf das Wolf Theiss DCM Team. Federführend beriet Alexander Haas (Partner), der von Nikolaus Dinhof (Senior Associate) und Sebastian Prakljacic (Associate, alle Debt Capital Markets), Kurt Retter (Partner, Verwaltungsrecht) und Niklas Schmidt (Partner) und Eva Stadler (Counsel, beide Steuerrecht) unterstützt wurde.

www.wolftheiss.com

Foto: beigestellt