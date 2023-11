Aliva Hassan unterstützt das DSC Team ab sofort als Rechtsanwältin

DSC Doralt Seist Csoklich verstärkt das Team mit Aliva Hassan (34) als weitere Rechtsanwältin. Sie ist insbesondere auf die Bereiche Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Glücksspielrecht spezialisiert.

Aliva Hassan schloss das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Bereits seit März 2023 war sie als Rechtsanwaltsanwärterin bei DSC tätig. Davon hat sie bereits umfangreiche Expertise in namhaften Wiener Wirtschaftskanzleien gesammelt, in denen sie sich auf Immobilien- und Versicherungsrecht sowie allgemeines Zivilrecht spezialisiert hat.

Foto: beigestellt