Verena Heffermann verstärkt das Corporate Team von rk partners

Mit Verena Heffermann holt sich rk partners rechtsanwaelte GmbH eine erfahrene Rechtsanwältin und Steuerberaterin und baut damit den Bereich Corporate Law aus.

Zuvor leitete Heffermann neun Jahre lang das Corporate Law Team bei PwC. Die Doppelqualifikation als Rechtsanwältin und geprüfte Steuerberaterin ermöglicht Heffermann die steuerlichen Auswirkungen bei komplexen Strukturierungen und Transaktionen besonders zu berücksichtigen.

„Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der unternehmens- und steuerrechtlichen Beratung bringt Verena eine nahezu einzigartige Expertise mit und ist dadurch die perfekte Ergänzung für unser Team“, wie Lukas Röper, Partner bei rk partners, betont. „Verenas umfassende Expertise bei nationalen, aber auch grenzüberschreitenden Umstrukturierungen von Konzernen ist ein großer Mehrwert für rk partners und unsere Mandanten“, fügt Dominik Kurzmann, Partner bei rk partners, hinzu.

Ihre Sprachkenntnisse Englisch, Französisch und Russisch bereichern außerdem das internationale Profil von rk partners.

„Ich freue mich riesig, mit rk partners nun eine junge, dynamische und aufstrebende Kanzlei gefunden zu haben, in der ich meine Kompetenzen und Erfahrungen optimal zum Einsatz bringen kann! Mit Lukas, Dominik und Victoria verbindet mich die gemeinsame Big Four-Zeit – diese Verbindung hat uns nun wieder zusammengeführt. Ein tolles Büro, entspannte, dennoch voll motivierte Kollegen, die alle an einem Strang ziehen – was will man mehr“, so Verena Heffermann.

Foto: beigestellt