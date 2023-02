Bernd Wiesinger steigt bei Haslinger / Nagele zum Equity-Partner auf

Mit Februar 2023 steigt Dr. Bernd Wiesinger (34) zum Equity-Partner bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte auf. Die Kanzlei setzt damit ihren Kurs, den Nachwuchs aus den eigenen Reihen besonders zu fördern weiter fort.

Nach Abschluss seines Studiums war Bernd Wiesinger von 2012 bis 2014 als Universitätsassistent an der Johannes Kepler Universität Linz tätig. In weiterer Folge absolvierte er die Gerichtspraxis und begann im Jahr 2015 als Rechtsanwaltsanwärter bei Haslinger / Nagele, wo er seit September 2018 als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Strafverteidigung / Wirtschaftsstrafrecht tätig ist.

Daneben ist Bernd Wiesinger Lektor am Institut für Strafrechtswissenschaften der JKU Linz und publiziert im Fachbereich Strafrecht regelmäßig in einschlägigen Fachmedien.

„Bernd Wiesinger hat sich mit seinem profunden Fachwissen in unserer Kanzlei, bei den Mandanten wie auch unter den anerkanntesten Verteidigern des Landes innerhalb kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf als exzellenter Strafrechtler erarbeitet. Wir sind glücklich, mit Bernd Wiesinger den Weg der kontinuierlichen Erweiterung unseres Strafrechtsteam gemeinsam fortsetzen zu dürfen„, sagt Mag. René Haumer, LL.M. über die neue Verstärkung im Equity-Partnerkreis.

„Bei Haslinger / Nagele wurde ich vom ersten Tag an bis heute gefordert und gefördert. Erfahrene Partner, insbesondere meine beiden Mentoren René Haumer und Wolfgang Moringer, haben mich das Handwerk des Rechtsanwaltes und Strafverteidigers gelehrt und mich dabei unterstützt, mein eigenes Profil in der Strafverteidigung aufzubauen. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Traditionskanzlei zu sein, und freue mich, die weitere Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten mitgestalten zu können„, freut sich Bernd Wiesinger über seine neue Aufgabe.

Foto: beigestellt