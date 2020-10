Binder Grösswang berät Ardian beim Verkauf von Gantner Electronic Austria Holding GmbH

Binder Grösswang hat gemeinsam mit Willkie Farr & Gallagher die Private Equity Investmentgesellschaft Ardian beim Verkauf der Gantner Electronic Austria Holding GmbH beraten.

Die auf elektronische Zutritts-, Ticketing und Abrechnungssysteme sowie intelligente Schrankschließsysteme spezialisierte Gantner Gruppe mit Sitz in Nüziders, Vorarlberg, wurde von SALTO Systems S.L. erworben. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ardian wurde bereits 2016 beim Erwerb der Gantner Gruppe von Binder Grösswang begleitet. Im Rahmen seiner internationalen Expansion konnte Gantner seither seinen Marktanteil vor allem in den USA, Großbritannien und den Benelux-Ländern steigern. Außerdem konnte Gantner sein Produktportfolio mit dem Erwerb von Syx Automations im Jahr 2017 und Contidata im Juni 2020 erweitern. So konnte das Unternehmen seinen Umsatz seit 2015 verdoppeln und die Anzahl der Mitarbeiter von 200 auf 450 steigern.

Salto Systems S.L. ist die Muttergesellschaft der spanischen Salto Gruppe. Salto hat seinen Hauptsitz in Spanien und ist mit mehr als 750 Mitarbeitern und Standorten in 32 Ländern ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von erstklassigen Zutrittskontrolllösungen, insbesondere für Bereiche, in denen Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist: Bildung, Gesundheitswesen, Handel, Gastgewerbe, Einzelhandel, Arbeitsräume, Wohnen sowie Studentenwohnheime.

Signing und Closing der Transaktion fanden am 15. Oktober 2020 bei Binder Grösswang in Wien statt. Das Binder Grösswang Team stand unter der Leitung von Thomas Schirmer (Partner), Moritz Salzgeber (Rechtsanwalt) und Hermann Beurle (Rechtsanwaltsanwärter, alle Corporate / M&A). An der Transaktion beteiligt waren weiters Christian Wimpissinger (Partner) und Clemens Willvonseder (Rechtsanwalt, beide Steuerrecht), Christian Zwick (Partner) und Felix Fuith (Rechtsanwaltsanwärter, beide Corporate / M&A), Michael Horak (Counsel) und Philipp Spring (Rechtsanwalt, beide IP/IT) sowie Ingeborg Edel (Partnerin) und Anna Förstel (Rechtsanwältin, beide Litigation).

