Deutsche Beteiligungs AG-Portfoliounternehmen FAST LEAN SMART Group GmbH investiert in impactit GmbH und wird zur Solvares Group

Binder Grösswang berät die Deutsche Beteiligungs AG und deren Portfoliounternehmen FAST LEAN SMART Group GmbH beim Erwerb der impactit GmbH von deren bisherigen Alleingesellschafter, Gründer und Geschäftsführer auf österreichischer Seite. Das Closing fand Ende Jänner 2021 statt. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Gemeinsam mit einem weiteren Investment der FAST LEAN SMART Group GmbH werden die Gesellschaften zur Solvares Group, ein europäisches Softwarehaus für die Logistikbranche.

Die impacit GmbH vertreibt unter dem Markennamen Portatour eine Software für den Außendienst. Außendienstmitarbeiter*innen können damit ihre Termine und Routen individuell über eine webbasierte App organisieren.

Die Deutsche Beteiligungs AG ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft, die ihre Investitionsstrategie in den vergangenen Jahren verbreitert und sich zum Beispiel gezielt Beteiligungsmöglichkeiten an IT-Service- und Software-Unternehmen erschlossen hat. Die norddeutsche Softwareentwicklerin FAST LEAN SMART Group GmbH, die auch in den Niederlanden und in Großbritannien aktiv ist, hat Echtzeit-Software für die Termin- und Tourenplanung zur Effizienzsteigerung entwickelt, d.h. die Software optimiert die Touren und Routen von Fahrzeugflotten und von Außendienstmitarbeiter*innen sowie Logistikprozesse.

Das Team von Binder Grösswang wurde von Partner Gottfried Gassner und Senior Associate Mona Holzgruber (beide Corporate / M&A) geführt. Stefan Tiefenthaler (Partner) und Patrick Mayrhuber (Associate) aus dem Banking & Finance Team übernahmen die Beratung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs.

Deutsche Beteiligungs AG wurde außerdem von Bird & Bird LLP beraten. Das Team wurde von Partner Hans-Peter Leube und Counsel Marianne Nawroth geleitet.

Die Seite des Verkäufers und Gründers wurde von einem Team unter der Leitung von Partner Wendelin Ettmayer und Senior Associate Pablo Essenther (KPMG Law) beraten.

Foto: beigestellt