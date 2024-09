Birgit Kraml neue Partnerin und Head of Real Estate bei DLA Piper Österreich

DLA Piper verstärkt mit 1. Oktober 2024 ihre Real Estate-Praxis in Österreich mit Dr. Birgit Kraml, LL.M., sie wird zur Partnerin und Head of Real Estate im Wiener Büro.

Birgit Kraml bringt jahrzehntelange Erfahrung im Immobilienrecht mit. Vor ihrem Wechsel war sie als Partnerin im Real Estate Team einer Wiener Großkanzlei in Wien tätig, wo sie ihre Anwaltskarriere 2001 begonnen hatte. Sie berät regelmäßig internationale Unternehmen bei bedeutenden Immobilienprojekten in Österreich und CEE. Zu ihren Beratungsschwerpunkten zählen Projektentwicklung, Immobilientransaktionen, Mietrecht, streitiges Immobilienrecht sowie Anlagen- Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht.

Birgit Kraml: „Ich freue mich wahnsinnig, bei DLA Piper als Partnerin einzusteigen. DLA Piper sticht durch Internationalität, Exzellenz und Diversität hervor. Die Herausforderung, eine solche führende internationale Kanzlei in Österreich zu unterstützen, den Immobilienbereich weiter auszubauen und unseren Mandantinnen und Mandanten den gewohnten erstklassigen Service zu bieten, nehme ich gerne an.“

Birgit Kraml ist seit Juli 2023 Vorsitzende des Urban Land Institute („ULI“) Österreich. Darüber hinaus wurde sie von der französischen Premierministerin zur Handelsberaterin der Französischen Republik (Conseiller du Commerce extérieur de la France) ernannt und war u.a. als Lektorin für Umwelt- und Planungsrecht an der Universität für Bodenkultur Wien und an der Technischen Universität Wien tätig.

Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper Österreich, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit Birgit Kraml eine renommierte Immobilienrechtlerin in unserem Partnerkreis begrüßen zu dürfen. Ihre umfassende Erfahrung und tiefgehende Branchenkenntnis werden uns dabei unterstützen, unsere Marktposition in Österreich und in der CEE-Region weiter auszubauen und unsere strategischen Ziele zu verfolgen.“ Weiters verweist Mager auf den kontinuierlich wachsenden Anteil an Partnerinnen und den damit höchsten Frauenanteil unter den großen Wiener Wirtschaftskanzleien und betont: „Wir sind stolz darauf, künftig mehr als 40 Prozent Frauen in unserer Equity-Partnerschaft im Wiener Büro von DLA Piper zu haben. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den großen Wirtschaftskanzleien in Österreich.“

