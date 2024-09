KWR begleitete HBC beim Markteintritt in Österreich

KWR begleitet die deutsche HBC-Gruppe, ein Zusammenschluss inhabergeführter Versicherungsvermittler, beim Einstieg in den österreichischen Markt.

Die HBC-Gruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und hat ihren Hauptsitz in Hamburg.

Das KWR Team wurde von Anwalt Raphael Valenta geleitet. Darüber hinaus waren Thomas Haberer und Armin Zarghami (beide Corporate M&A) involviert. „Ich freue mich sehr, die HBC-Gruppe bei diesem wichtigen Schritt in einen neuen Markt begleiten zu dürfen und so am Aufbau der Gruppe in Österreich aktiv mitwirken zu können“ so KWR Anwalt Raphael Valenta.

„Wir sehen den österreichischen Markt als hochattraktiv und voller Potenzial für langfristiges Wachstum“, sagt Gert Schlossmacher, Geschäftsführer der neu gegründeten HBC Holding in Wien, die er gemeinsam mit Dr. Sebastian Friese, CFO der HBC-Gruppe, leitet. Der erste Schritt ist mit einer erfolgreichen Portfolioübertragung bereits getan, weitere werden folgen. „Ein tiefes Verständnis und umfangreiche Erfahrung im österreichischen Markt und in der CEE-Region bilden die Basis für profitables Wachstum in den kommenden Jahren“, ergänzt Horst Anselm, Geschäftsführer der HBC Versicherungsmakler GmbH.

Foto: beigestellt