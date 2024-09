Österreich: Schönherr berät Flightkeys bei strategischer Investition

Schönherr beriet eine Gruppe von Verkäufern der Flightkeys GmbH, einer cloudbasierten Software für Flugplanung und -optimierung, bei der strategischen Wachstumsinvestition durch Insight Partners, einem globalen Softwareinvestor.

„Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für Flightkeys und stärkt seine Position als führendes Unternehmen in der Luftfahrttechnologie. Die Partnerschaft mit Insight Partners wird es Flightkeys ermöglichen, Innovationen schneller voranzutreiben und weiterhin erstklassige Lösungen für die Branche zu liefern. Wir sind stolz, mit unserer Expertise an einer Transaktion mitzuwirken, die nicht nur das strategische Wachstum von Flightkeys fördert, sondern auch die Stärke und das Potenzial des österreichischen Technologiesektors hervorhebt“, sagte Partner Thomas Kulnigg, der das Schönherr-Team leitete.

Die Investition erfolgt zu einem idealen Zeitpunkt für Flightkeys, da ein Produkt des Unternehmens bereits von einigen Fluggesellschaften eingesetzt wird und viele weitere aktuell FLIGHTKEYS 5D implementieren. Die Partnerschaft mit Insight Partners ermöglicht es Flightkeys, verstärkt in strategische Zielausrichtung, Forschung & Entwicklung sowie Kund:innenservice zu investieren. Die Investition steht noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im vierten Quartal von 2024 abgeschlossen.

Flightkeys und seine Tochtergesellschaften Spacekeys und Skykeys entwickeln und vermarkten Software zur Optimierung von Flugrouten (Trajectory Optimisation) und Flugplänen in Echtzeit für die Luftfahrtindustrie, sowie Systeme zur Bewertung von GPS-Satellitensignalen und eine Cockpitanwendung zur Kosten- und Emissionsoptimierung von Flugtrajektorien. Das im April 2015 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt 110 Mitarbeiter.

Insight Partners, mit Hauptsitz in New York City, ist ein globaler Softwareinvestor, der mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups und -Scale-ups zusammenarbeitet, die Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Die Firma hat in über 800 Unternehmen weltweit investiert und über 55 Portfoliounternehmen zum Börsengang begleitet.

Das beratende Schönherr-Team wurde von Thomas Kulnigg (Partner) geleitet und bestand weiters aus Stephan Rödler (Counsel) und Dominik Tyrybon (Rechtsanwalt).

Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte (Deloitte Legal) und Grohs Hofer Rechtsanwälte berieten weitere Verkäufer von Flightkeys. Drake Star fungierte als Finanzberater der Flightkeys Group. Willkie Farr & Gallagher und E+H Rechtsanwälte GmbH fungierten als Rechtsberater für Insight Partners.

Foto: beigestellt